इंदौरः कॉलोनी में घुसा तेंदुआ, सीसीटीवी फुटेज देख दहशत में आए रहवासी

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स्थानीय निवासियों से मिली जानकारी के अनुसार, यह पहली बार नहीं है जब तेंदुए को इस इलाके में देखा गया हो। इससे पूर्व भी 16 और 18 सितंबर को तेंदुए की आवाजाही सीसीटीवी कैमरों में दर्ज की गई थी। सोमवार रात तेंदुए के दोबारा दिखाई देने के बाद फार्म विला के साथ-साथ आसपास की अन्य आवासीय कॉलोनियों के लोग भी पूरी तरह सतर्क हो गए हैं। स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि तेंदुआ अब भी आसपास के झाड़ियों वाले क्षेत्र में छिपा हो सकता है।यह फार्म विला कॉलोनी लगभग 28 एकड़ के विशाल क्षेत्र में विस्तृत है, जहां 25 से अधिक बड़े फार्म हाउस स्थित हैं। रात के अंधेरे में तेंदुआ कॉलोनी की सड़कों पर बेखौफ घूमता हुआ देखा गया। तेंदुए की गतिविधियों और उसके रास्तों को समझने के लिए फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना की जानकारी तुरंत वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी कर सर्चिंग अभियान शुरू कर दिया है।वन विभाग की टीम सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करके तेंदुए की संभावित लोकेशन और उसके निकलने के रास्तों की पहचान करने में जुटी है। हालांकि, घने पेड़-पौधों और बड़े भूभाग के कारण अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि तेंदुआ किस दिशा की ओर गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से वन विभाग ने सभी रहवासियों को रात में घरों के अंदर रहने, अकेले बाहर न निकलने और बच्चों की विशेष निगरानी करने की सख्त चेतावनी जारी की है।