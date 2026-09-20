स्पा की आड़ में देह व्यापार: छापे में आपत्तिजनक हाल में मिले 16 युवक-युवतियां, जब्त सामान देखकर पुलिस भी चौंकी

कटनी में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे अनैतिक देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने शहर के दो स्पा सेंटरों में एक साथ दबिश दी गई है, जहां से 10 युवतियां और 6 युवक मिले हैं। पुलिस के मुताबिक, कुछ युवक-युवतियां आपत्तिजनक हालत में थे। मौके से कामोत्तेजक दवा, शराब की बोतलें और दूसरी आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। अब इस कार्रवाई ने स्पा सेंटरों की आड़ में चल रही गतिविधियों और इनके नेटवर्क पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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