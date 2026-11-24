ग्वालियर में आस्था और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। जीवाजीगंज स्थित 417 साल पुराने ऐतिहासिक भगवान कार्तिकेय मंदिर के पट कार्तिक पूर्णिमा पर सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात ठीक 12 बजे खोल दिए गए। साल में केवल एक दिन खुलने वाले इस मंदिर में दर्शन के लिए देशभर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में आधी रात से ही भक्तों की भीड़ जुटने लगी थी। सुबह 4 बजे से भगवान कार्तिकेय के दर्शन शुरू हुए, जो रात 12 बजे तक जारी रहेंगे।

मंदिर के पट खुलने से पहले वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान कार्तिकेय का विशेष अभिषेक किया गया और आकर्षक श्रृंगार किया गया। इसके बाद 365 बत्तियों वाला विशेष दीपक प्रज्वलित कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई। मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं को भगवान कार्तिकेय के दर्शन नहीं होते। केवल कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही मंदिर के पट खोले जाते हैं। यही वजह है कि इस दिन दर्शन के लिए भक्तों में विशेष उत्साह रहता है।

क्या है मंदिर में साल में एक दिन दर्शन की मान्यता?

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय के बीच प्रथम पूज्य बनने को लेकर प्रतियोगिता हुई थी। इसमें भगवान गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता से माता-पिता की परिक्रमा कर प्रतियोगिता जीत ली और प्रथम पूज्य कहलाए। इस बात से नाराज होकर भगवान कार्तिकेय ने श्राप दिया था कि सामान्य दिनों में उनके दर्शन करना अशुभ होगा।



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हालांकि, भगवान शिव से वरदान मिलने के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन, यानी भगवान कार्तिकेय के जन्मोत्सव पर उनके दर्शन करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया। इसी मान्यता के चलते मंदिर के पट साल में केवल एक बार खोले जाते हैं।

दिल्ली-मुंबई से भी पहुंचे श्रद्धालु

भगवान कार्तिकेय के दर्शन के लिए ग्वालियर-चंबल अंचल के अलावा दिल्ली, मुंबई और दक्षिण भारत से भी श्रद्धालु पहुंचे हैं। मंदिर में दिनभर भक्तों की कतारें लगी रहने की उम्मीद है। इस विशेष अवसर पर संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन भी किया जाएगा। इसके साथ ही भगवान कार्तिकेय को दो क्विंटल लड्डुओं का महाभोग अर्पित किया जाएगा। 417 साल पुरानी परंपरा और साल में केवल एक दिन दर्शन की व्यवस्था ने इस मंदिर को देशभर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का विशेष केंद्र बना दिया है। कार्तिक पूर्णिमा पर ग्वालियर का यह ऐतिहासिक मंदिर भक्ति, विश्वास और धार्मिक उत्साह का अनूठा संगम बना हुआ है।