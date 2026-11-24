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यह परिक्रमा 125 दिनों तक निराहार रहकर की जाएगी, जिसका समापन पुनः ओंकारेश्वर में होगा। इस कठिन आध्यात्मिक संकल्प को लेकर देशभर के श्रद्धालुओं और साधु-संतों में विशेष उत्साह है। आयोजन में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और विधायक नारायण पटेल भी मौजूद थे। महामंडलेश्वर साध्वी सत्यप्रिया दीदी भी इस अवसर पर उपस्थित रहीं।दादा गुरु ने अपने संबोधन में नर्मदा परिक्रमा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, 'नर्मदा परिक्रमा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह भक्ति, जीवन और आत्मसाधना का आधार है।' उन्होंने इसे विश्व की सबसे बड़ी जीवंत आध्यात्मिक साधनाओं में से एक बताया। दादा गुरु ने साधना की महत्ता बताते हुए कहा, 'चलते हैं तो साधना है और बैठते हैं तो आराधना है।' उन्होंने भारत की आध्यात्मिक शक्ति और ऋषि-मुनियों की तपस्या को देश की वास्तविक पहचान बताया। हमारी सनातन परंपरा में तप, त्याग, सेवा और साधना का विशेष महत्व रहा है।मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दादा गुरु के कठिन आध्यात्मिक संकल्प का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार इस महान आध्यात्मिक साधना को नमन करती है। मुख्यमंत्री ने मां नर्मदा की महिमा और ओंकारेश्वर की आध्यात्मिक महत्ता का भी उल्लेख किया। उन्होंने संतों की तपस्या को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दादा गुरु का यह संकल्प आध्यात्मिक चेतना और श्रद्धा का महत्वपूर्ण संदेश देता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सनातन संस्कृति को नई पहचान मिलने की बात कही।महामंडलेश्वर साध्वी सत्यप्रिया दीदी ने बताया कि दादा गुरु की निराहार नर्मदा परिक्रमा 125 दिनों तक चलेगी। इस कठिन आध्यात्मिक यात्रा का समापन तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में ही होगा। उन्होंने कहा कि साधना में भौतिक सुख-सुविधाओं से अधिक महत्व गुरु की वाणी और आध्यात्मिक भाव का है। तपस्या का वास्तविक उद्देश्य आत्मिक चेतना को जागृत करना और परमात्मा से जुड़ना है। दादा गुरु की इस परिक्रमा को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है। मां नर्मदा के प्रति समर्पण और गुरु के प्रति श्रद्धा के भाव के साथ बड़ी संख्या में लोग इस आध्यात्मिक अभियान से जुड़ रहे हैं।