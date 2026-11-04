फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Madhya Pradesh ›   Damoh News ›   Damoh Police Probe Allegations of Harassment in Dharampura

दमोह: घर के सामने कैमरा लगाने और पूजा-पाठ से रोकने का आरोप, बेटी के साथ अकेली रहने वाली महिला पहुंची कोतवाली

Wed, 04 Nov 2026 04:48 PM IST
दमोह ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दमोह Published by: दमोह ब्यूरो Updated Wed, 04 Nov 2026 04:48 PM IST
Damoh Police Probe Allegations of Harassment in Dharampura

शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के धरमपुरा वार्ड क्रमांक 39 में पड़ोसियों के साथ विवाद का मामला सामने आया है। यहां रहने वाली लीला ठाकुर ने पड़ोसियों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, पूजा-पाठ में बाधा डालने और गाली-गलौज करने के गंभीर आरोप लगाए हैं।

मंगलवार रात महिला विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली पहुंचीं और पुलिस को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उनके घर के सामने ऐसा कैमरा लगाया गया है, जिससे घर के बाथरूम तक की गतिविधियां दिखाई देती हैं। मामले में पुलिस ने आवेदन लेकर जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

पूजा-पाठ करने पर रोकने और गाली-गलौज करने का आरोप
लीला ठाकुर पति नरेश ठाकुर ने बताया कि उन्होंने धरमपुरा क्षेत्र में प्लॉट खरीदकर अपना मकान बनाया है। उनका आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले मुद्दीन खान और उनके परिवार के लोग उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। महिला के मुताबिक, जब वह घर में पूजा-पाठ करती हैं तो उन्हें रोका जाता है और आए दिन अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर गाली-गलौज की जाती है। इन परिस्थितियों के कारण परिवार मानसिक तनाव से गुजर रहा है।

ये भी पढ़ें- मध्य प्रदेश: निर्मला सप्रे के दलबदल मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, विधानसभा अध्यक्ष दो महीने में लें फैसला

घर के सामने कैमरा लगाने पर उठाए सवाल
महिला ने अपने आवेदन और शिकायत में घर के सामने कैमरा लगाए जाने का मुद्दा भी उठाया है। उनका आरोप है कि कैमरे का एंगल इस तरह रखा गया है कि उनके घर का बाथरूम तक दिखाई देता है। इससे उनकी निजता प्रभावित हो रही है और परिवार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। लीला ठाकुर ने बताया कि उनके पति नरेश ठाकुर ट्रक चालक हैं और काम के सिलसिले में हरियाणा में रहते हैं। ऐसे में घर पर वह अपनी बेटी के साथ अकेली रहती हैं। उनका कहना है कि इस वजह से उन्हें हमेशा असुरक्षा और डर का माहौल बना रहता है।

मकान बेचकर चले जाने का बनाया जा रहा दबाव
महिला ने आरोप लगाया कि पड़ोसियों की ओर से उन्हें मकान बेचकर वहां से चले जाने के लिए कहा जाता है। उनसे कथित तौर पर यह तक कहा गया कि जितनी कीमत में मकान बनाया है, उतने समय तक वहां रह लिया, अब मकान बेचकर चले जाओ। लीला ठाकुर का कहना है कि उन्होंने अपनी मेहनत से मकान बनाया है और वह उसे बेचना नहीं चाहतीं।

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्र में उनके परिवार के अलावा कोई दूसरा हिंदू परिवार नहीं रहता, जिसके कारण उन्हें निशाना बनाकर परेशान किया जा रहा है। हालांकि, ये सभी आरोप महिला की ओर से लगाए गए हैं, जिनकी स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

पहले भी की थी शिकायत, अब हिंदू संगठनों के साथ पहुंचीं
लीला ठाकुर के मुताबिक, उन्होंने इस संबंध में पहले भी पुलिस को आवेदन दिया था, लेकिन उनकी शिकायत पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। लगातार परेशानी का सामना करने के बाद उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मामले की जानकारी दी। मंगलवार रात वह संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली पहुंचीं। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और पुलिस को आवेदन सौंपकर निष्पक्ष जांच एवं कार्रवाई की मांग की।

पुलिस ने दिया जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा
मामले में कोतवाली थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि महिला की ओर से आवेदन प्राप्त हुआ है। शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि महिला की ओर से लगाए गए मानसिक प्रताड़ना, कैमरे से निजता प्रभावित होने और मकान बेचने का दबाव बनाने जैसे आरोपों की जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है।

 
संगठन के सदस्यों साथ शिकायत करने कोतवाली पहुंची महिला
संगठन के सदस्यों के साथ शिकायत करने कोतवाली पहुंची महिला
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

बारूद के ढेर पर गुजरती जिंदगी, मजबूरी में जान दांव पर लगा रहे परिवार

बारूद के ढेर पर गुजरती जिंदगी, मजबूरी में जान दांव पर लगा रहे परिवार
Uttar Pradesh
04 Nov 2026

VIDEO: अपराजिता: छात्राओं को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्तन कैंसर को लेकर किया गया जागरुक

VIDEO: अपराजिता: छात्राओं को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्तन कैंसर को लेकर किया गया जागरुक
Lucknow
04 Nov 2026

जालौन: बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर ईंटों से लदा ट्रक पुल में फंसा, आग लगने से चालक की मौत

Jalaun Truck loaded with bricks stuck on bridge on Bundelkhand Expressway driver dies after it catches fire
Jalaun
04 Nov 2026

कुल्लू: नशा मुक्त भारत अभियान के तहत विद्यार्थियों को किया जागरूक, स्वयंसेवियों ने नाटी से बांधा समां

Nasha Mukt Bharat NSS Camp Bhutti Kullu Himachal Pradesh
Kullu
04 Nov 2026

कानपुर: मंधना चौकी के सामने फ्लाईओवर के नीचे खड़े वाहनों में लगी आग

Kanpur Vehicles parked under the flyover opposite Mandhana police outpost catch fire
Kanpur
04 Nov 2026
विज्ञापन

ऊना: इस्माइल खान की मौत पर भड़का आक्रोश, शव सड़क पर रख पंचायत प्रतिनिधियों का प्रदर्शन; पंजाब के 8 लोगों पर कार्रवाई की मांग

Ismail Khan Death Case Haroli Poliyan Una Protest
Una
04 Nov 2026

लुधियाना के पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में इंटर कॉलेज यूथ फेस्टिवल, वित्त मंत्री हरपाल चीमा पहुंचे

Finance Minister Harpal Cheema attends inter-college youth festival at Punjab Agricultural University, Ludhiana
Ludhiana
04 Nov 2026
विज्ञापन

कुल्लू की बिजली महादेव पहाड़ी में रातभर सुलगती रही आग, खेतों और बगीचों तक पहुंचने का खतरा

bijli mahadev hill fire kullu himachal pradesh
Himachal Pradesh
04 Nov 2026

VIDEO: राम की पैड़ी पर लेजर शो का रिहर्सल शुरू, दीपोत्सव पर दिखेगा रामायण का विहंगम दृश्य

VIDEO: राम की पैड़ी पर लेजर शो का रिहर्सल शुरू, दीपोत्सव पर दिखेगा रामायण का विहंगम दृश्य
Ayodhya
04 Nov 2026

उरई: कालपी बार अध्यक्ष हत्याकांड में पुलिस की कामयाबी, एक लाख का इनामी मोनू यादव मुठभेड़ में गिरफ्तार

Orai Kalpi Bar Association president murder case Monu Yadav carrying reward of one lakh arrested
Jalaun
04 Nov 2026

मोगा में आप विधायक के घर ईडी रेड के विरोध में कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे

Party workers raised slogans in Moga in protest against an ED raid at the residence of an AAP MLA.
Chandigarh-Punjab
04 Nov 2026

मोगा में विधायक डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा के घर पर ईडी की रेड

ED raids the residence of MLA Dr. Amandeep Kaur Arora in Moga
Chandigarh-Punjab
04 Nov 2026

VIDEO: आगरा में 940 किलो खोआ-पनीर कराया नष्ट

940 kg of khoya and paneer destroyed in Agra
Agra
04 Nov 2026

VIDEO: वार्षिक खेल दिवस में बच्चों ने दिखाया दमखम, क्रिकेटर दीपक चाहर को देख झूम उठे विद्यार्थी

Annual Sports Day held at St Peter College in Agra
Agra
04 Nov 2026

उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, देखें ताजा अपडेट

उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें, देखें ताजा अपडेट
Uttar Pradesh
04 Nov 2026

उत्तराखंड से हिमाचल पहुंचे दो जंगली हाथी, रात को यमुना नदी पार कर बहराल में किया प्रवेश

wild elephants enter bahral from uttarakhand paonta sahib
Himachal Pradesh
04 Nov 2026

कांगड़ा: मटौर पुल पर निर्माण कार्य से कांगड़ा में लगा लंबा जाम, सुबह से सड़कों पर फंसे रहे लोग

Matour bridge construction traffic jam kangra
Kangra
04 Nov 2026

पंचकूला भानु आईटीबीपी में 498 कांस्टेबल जीडी बैच का दीक्षांत समारोह

Passing-out parade for the 498-strong Constable (GD) batch at the ITBP centre in Bhanu, Panchkula
Panchkula
04 Nov 2026

फिल्म ‘पंजाब न भुल्लियो’ की अभिनेत्री अनन्या चड्ढा और गुरप्रीत कौर चड्ढा ने श्री हरमंदिर साहिब में टेका माथा

Ananya Chadha and Gurpreet Kaur Chadha, actresses from the film ‘Punjab Na Bhulliyo’, paid their respects at Sri Harmandir Sahib.
Amritsar
04 Nov 2026

धमतरी में अर्नब चक्रवात से बर्बाद हुई धान की फसल: 5 हजार से अधिक किसानों ने मुआवजे के लिए दिए आवेदन

Dhamtari: Arnab Cyclone Rains Damage Paddy; 5,000 Farmers Seek Compensation as Crop Loss Survey Begins
Chhattisgarh
04 Nov 2026

धमतरी में पटवारियों का उग्र प्रदर्शन: प्रशासन के नोटिस की कॉपियां फूंकीं, काम पर लौटने से किया इनकार

Dhamtari: Patwaris Burn Notices After 48-Hour Ultimatum, Continue Strike Over PV App and Workload
Chhattisgarh
04 Nov 2026

उज्जैन: भस्म आरती में महाकाल का शृंगार देख भक्त रह गए दंग, भांग से टीका बनाकर फूलों से सजाया फिर चढ़ाई भस्म

Ujjain: Mahakal Adorned with Bhang, Silver Crown and Bel Leaves During Wednesday's Bhasma Aarti
Madhya Pradesh
04 Nov 2026

कानपुर: डेढ़ करोड़ की चरस संग महिला गिरफ्तार, प्रेमी जेल में

Kanpur: Woman arrested with charas worth 1.5 crore; her boyfriend is in jail
Kanpur
04 Nov 2026

शटडाउन के बावजूद चालू हुई 11 हजार की लाइन, करंट से प्राइवेट लाइनमैन गंभीर रूप से झुलसा

11,000-volt line energized despite a shutdown; private lineman suffers severe electrical burns
Kanpur
04 Nov 2026

भोजपुरी सुरों से गुलजार हुई दशहरा मेले की सांस्कृतिक एकादशी

The cultural 'Ekadashi' of the Dussehra fair came alive with the melodies of Bhojpuri music.
Lakhimpur Kheri
03 Nov 2026

Meerut: बुढ़ाना गेट चौकी के पास चल रहा था मिनी कसीनो, 26 गिरफ्तार, करीब 5 लाख कैश बरामद, जुआरियों ने पुलिस से की हाथापाई

Mini casino was running near Budhana Gate post, 26 arrested, around Rs 5 lakh cash recovered, gamblers scuffled with police.
Meerut
03 Nov 2026

Meerut: पीवीवीएनएल में हुई जनसुनवाई में आई 22 शिकायतें, अधिकारियों ने आवश्यक कार्रवाई के दिये निर्देश

22 complaints came in the public hearing held in PVVNL, officials gave instructions for necessary action
Meerut
03 Nov 2026

Meerut: अलेक्जेंडर क्लब में योगांजलि की मासिक सभा में धूमधाम से मनाया गया दिवाली उत्सव, महिलाओं ने खेला डांडिया

Diwali festival was celebrated with pomp in the monthly meeting of Yoganjali in Alexander Club, women played Dandiya.
Meerut
03 Nov 2026

यूपी चुनाव: अखिलेश बोले- सीटों की संख्या में मत उलझिए, जीतिए और सीट पाइए

UP Elections: Akhilesh says – Don’t get hung up on the number of seats; just win, and the seats will follow
Varanasi
03 Nov 2026

Meerut: द ग्रैंड सोसाइटी में महिलाओं ने धूमधाम से मनाया दीपावली महोत्सव

Women at The Grand Society celebrated the Diwali festival with great enthusiasm.
Meerut
03 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed