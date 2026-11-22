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बालाघाट: कॉलेज छात्र की मौत से सनसनी, जंगल से बरामद हुआ शव, पुराने विवाद की बात सामने आई, जांच में जुटी पुलिस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाट
Published by: बालाघाट ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 03:13 PM IST
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बालाघाट के जाकपुर घाट के घने जंगल में 21 वर्षीय कॉलेज छात्र का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान ग्राम भटलाई निवासी अरुण ठाकरे पिता बलदेव ठाकरे के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर सभी पहलुओं से जांच शुरू कर दी है।
कॉलेज की पढ़ाई के लिए रह रहा था बालाघाट
जानकारी के अनुसार अरुण पिछले दो वर्षों से बालाघाट में रहकर स्थानीय सरदार पटेल कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। घटना की सूचना मिलने के बाद बिरसा थाना से मिली लोकेशन के आधार पर कोतवाली पुलिस जाकपुर घाट के जंगल पहुंची। मौके पर पंचनामा कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया।
मानसिक तनाव की बात आई सामने
इस घटनाक्रम के बाद एक पुराना बाइक विवाद भी चर्चा में आया है। मृतक के बचपन के दोस्त कपिल के मुताबिक 16 नवंबर की रात उसके घर से बाइक गायब हो गई थी, जिसे अरुण ले गया था और रास्ते में बाइक का छोटा एक्सीडेंट भी हो गया था। बाद में दोनों परिवारों के बीच इस बात को लेकर चर्चा हुई और क्षतिग्रस्त बाइक को मरम्मत के लिए गैराज में रखा गया था। कपिल का कहना है कि इस विवाद के बाद से अरुण मानसिक रूप से परेशान था।
परिवार में पसरा मातम, पुलिस कर रही जांच
अरुण के पिता पेशे से जेसीबी ऑपरेटर हैं, जबकि उसका छोटा भाई आयुष ठाकरे भोपाल में रहकर पढ़ाई करता है। घटना की खबर मिलते ही आयुष मौके पर पहुंचा, लेकिन परिवार को भी इस कदम के पीछे की सटीक वजह नहीं पता है। अचानक हुई इस घटना से परिवार में मातम पसर गया है। कोतवाली थाना के भुवनेश्वर ठाकरे ने बताया कि महज बाइक विवाद को घटना की मुख्य वजह मान लेना जल्दबाजी होगी। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है और जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।
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