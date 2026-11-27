दक्षिण सामान्य वन मंडल बालाघाट के लालबर्रा परिक्षेत्र अंतर्गत कल्याणपुर बीट (कक्ष क्रमांक 427 भाग-2) में सर्राटी नदी के किनारे बाघ के हमले में घायल 12 वर्षीय बालक सौरभ मरकाम की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। वन विभाग ने पीड़ित परिवार को 50 हजार रुपये की तत्काल राहत राशि प्रदान की है और नियमानुसार 8 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।



लंच के बाद खेलते समय हुआ हमला

बैहर तहसील के ग्राम कलेगांव निवासी सुखचंद मरकाम अपनी पत्नी गुड्डी बाई और परिवार के साथ बीते 15 दिनों से कूप कटाई के काम से कल्याणपुर बीट में रुके हुए थे। दोपहर करीब 2 बजे भोजन के बाद मजदूर अपने काम में जुटे थे और सौरभ पास ही खेल रहा था। इसी दौरान अचानक झाड़ियों से निकले बाघ ने उस पर हमला कर दिया और घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाने लगा।



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शोर मचाने पर भागा बाघ, अस्पताल में तोड़ा दम

सौरभ की मां गुड्डी बाई ने बाघ को देखते ही शोर मचाया, जिसे सुनकर अन्य मजदूर भी मौके की ओर दौड़े। लोगों की भीड़ और शोर-शराबे के कारण बाघ घायल बालक को छोड़कर जंगल में भाग गया। परिजन लहूलुहान हालत में बच्चे को गमछे में लपेटकर टेकाड़ी बैरियर तक लाए। वहां से वन विभाग के वाहन की मदद से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। बीएमओ डॉ. रितु धुर्वे द्वारा पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।



परिजनों के आरोप और वन विभाग का पक्ष

मृतक की मां गुड्डी बाई ने आरोप लगाया कि घटना के समय मौके पर वन विभाग का कोई अधिकारी या वन रक्षक मौजूद नहीं था। वहीं, लालबर्रा परिक्षेत्र अधिकारी वेदांत कुमार गौतम ने स्पष्ट किया कि जंगल के भीतर बच्चों को साथ ले जाना प्रतिबंधित है। रेंजर के अनुसार, विभाग ने एक दिन पहले ही निरीक्षण कर मजदूरों से बच्चों को जंगल से बाहर भेजने को कहा था। दूसरी ओर, वन्यजीव प्रेमी ज्ञानचंद शर्मा ने घटना पर दुख जताते हुए जंगल में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है।