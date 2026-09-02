अनूपपुर में बारिश: कोतमा-केशवाही और बम्हनी मार्ग पर आवागमन हुआ बंद, कहीं मकान गिरा तो कहीं दीवार धराशायी

जिले में पिछले पांच दिनों से जारी रिमझिम बारिश अब जनजीवन को प्रभावित करने लगी है। लगातार बारिश के चलते नदी-नालों का जलस्तर बढ़ गया है और कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। फुनगा चौकी क्षेत्र के बम्हनी-छिल्पा में छातन और धनगवां-बम्हनी क्षेत्र की सट्टन नदी का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई। बम्हनी में सड़क का पानी एक ग्रामीण के घर में घुस गया। सूचना पर नायब तहसीलदार कौशलेंद्र मिश्रा और चौकी प्रभारी सोने सिंह परस्ते मौके पर पहुंचे। जनपद सदस्य व ग्रामीणों की मदद से पानी की निकासी कराकर स्थिति नियंत्रित की गई।



बम्हनी मार्ग पर पांच घंटे बंद रहा आवागमन

पुल पर बाढ़ की स्थिति बनने से बम्हनी मार्ग पर करीब पांच घंटे तक आवागमन बाधित रहा। अधिकारियों ने जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए ग्रामीणों को नदी-नालों और पुल-पुलियों से दूर रहने की समझाइश दी। पुलिस बल भी तैनात किया गया। जलस्तर बढ़ने से दर्जनों गांवों का संपर्क प्रभावित हुआ।



ये भी पढ़ें- मध्य प्रदेश: 47 साल बाद भी नर्मदा का पूरा पानी नहीं ले पाया MP, अब 2031 तक हर बूंद के इस्तेमाल की योजना



गोहडारी पुल पर चार घंटे फंसे रहे यात्री

कोतमा-केशवाही मार्ग पर मुड़धवा से साड़ी तिराहे की ओर जाने वाले रास्ते में गोहडारी पुल पर बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे बाढ़ आ गई। इससे सैकड़ों यात्री और वाहन फंस गए। कोतमा थाना प्रभारी रत्नाम्बर शुक्ला के निर्देश पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को पुल पार करने से रोका। शाम करीब 5:30 बजे जलस्तर कम होने के बाद आवागमन शुरू हो सका। फुनगा क्षेत्र के जोरा-तलवा-तितरीपौड़ी मार्ग के दो पुलों पर भी बाढ़ के कारण कई घंटे आवागमन बंद रहा।



बारिश से मकान और दीवारें गिरीं

लगातार बारिश से कमजोर निर्माण भी प्रभावित हुए हैं। जमुना के वार्ड क्रमांक 3 में जमुना प्रसाद यादव का मकान भरभराकर गिर गया। घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था। ग्राम पंचायत पाली में शंकर गुप्ता की कच्ची दीवार का सड़क की ओर का हिस्सा गिर गया। वहीं डूमरकछार नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 13 में भी एक दीवार सड़क पर गिरने से आवागमन प्रभावित हुआ। लगातार बारिश को देखते हुए प्रशासन को जलभराव, नदी-नालोंऔर कमजोर भवनों पर निगरानी बढ़ानी पड़ रही है



पिछले साल से 97.4 मिलीमीटर अधिक बारिश

जिले में एक जून से 2 सितंबर तक कुल 952.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 855.2 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। इस तरह इस वर्ष अब तक 97.4 मिलीमीटर यानी करीब 11.4 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। मंगलवार को जिले में औसत 10.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जैतहरी में 27.2, कोतमा में 25, अनूपपुर में 9.3 और पुष्पराजगढ़ में 4 मिलीमीटर वर्षा हुई। जिले की सामान्य वार्षिक वर्षा 1306.5 मिलीमीटर है।



छतरपुर में भारी बारिश की आशंका

छतरपुर जिले में एक बार फिर मौसम बिगड़ने की संभावना है। राहत आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा 2 सितंबर को जारी वायरलेस संदेश के अनुसार छतरपुर जिले में 3 सितंबर की सुबह 8:30 बजे तक कुछ स्थानों पर 115.6 से 204.4 मिमी तक अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम के दौरान गरज-चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव और आवागमन प्रभावित होने की आशंका भी बनी हुई है। मौसम की चेतावनी को देखते हुए जिला प्रशासन ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने और बारिश, आंधी-तूफान के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी है।