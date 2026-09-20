अनूपपुर में गांजा तस्करी का खुलासा: 5.60 किलो गांजा के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, बाइक जब्त

नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत कोतवाली पुलिस ने रविवार सुबह दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 5.60 किलोग्राम गांजा और तस्करी में इस्तेमाल की गई बाइक जब्त की गई है। जब्त मशरूके की कुल कीमत करीब 1 लाख 30 हजार 600 रुपए बताई गई है।

पुलिस के अनुसार, 19-20 सितंबर की दरमियानी रात सूचना मिली थी कि काले रंग की बाइक क्रमांक MP 65 ZA 9670 से दो युवक गांजा लेकर अनूपपुर से राजेंद्रग्राम की ओर जा रहे हैं। सूचना पर कोतवाली पुलिस ने राजेंद्रग्राम-अनूपपुर मार्ग स्थित कोयलारी तिराहे पर नाकाबंदी की। संदिग्ध बाइक के आते ही पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों सवारों को पकड़ लिया।

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पूछताछ में आरोपियों की पहचान दिनेश कुमार बंजारा (33), निवासी नौगवां, थाना राजेंद्रग्राम और सुनील उर्फ मज्जू यादव (32), निवासी पंचवटी मोहल्ला, थाना बुढ़ार के रूप में हुई। बाइक पर रखे हरे रंग के पिट्ठू बैग की तलाशी लेने पर पांच पैकेटों में कुल 5.60 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ।

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पुलिस के मुताबिक, गांजे की अनुमानित कीमत 50,600 रुपए और बाइक की कीमत 80 हजार रुपए है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20बी के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।

थाना प्रभारी निरीक्षक संजय अशोक एक्का ने बताया कि आरोपी उड़ीसा से गांजा लेकर अनूपपुर पहुंचे थे और इसे राजेंद्रग्राम ले जा रहे थे। कार्रवाई में थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम शामिल रही।