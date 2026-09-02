मध्य प्रदेश: 47 साल बाद भी नर्मदा का पूरा पानी नहीं ले पाया MP, अब 2031 तक हर बूंद के इस्तेमाल की योजना

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मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी के पानी पर राज्य का अधिकार तय हुए करीब 47 साल बीत चुके हैं, लेकिन प्रदेश अब भी अपने हिस्से की हर बूंद को इस्तेमाल करने की कवायद में जुटा है। वर्ष 1979 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसले के बाद मध्य प्रदेश को नर्मदा के 18.25 मिलियन एकड़-फीट (एमएएफ) पानी का आवंटन हुआ था। इसके मुकाबले अब तक करीब 10 एमएएफ पानी का ही उपयोग हो पा रहा है। शेष हिस्से को खेतों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने परियोजनाओं की बड़ी श्रृंखला तैयार की है। इस परियोजना का लक्ष्य वर्ष 2031 तक प्रदेश के हिस्से के पूरे पानी का उपयोग करना है। 12 दिसंबर 1979 को नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का अंतिम फैसला केंद्र सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। इसमें नर्मदा के कुल 28 एमएएफ उपयोग योग्य पानी का बंटवारा किया गया था। मध्य प्रदेश को सबसे ज्यादा 18.25 एमएएफ हिस्सा मिला, जबकि गुजरात को 9 एमएएफ, राजस्थान को 0.50 एमएएफ और महाराष्ट्र को 0.25 एमएएफ पानी आवंटित किया गया।