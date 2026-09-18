Video: वृंदावन गेट पर एसीपी ट्रैफिक ने की वाहनों की चेकिंग, मोडिफाइड साइलेंसर खुलवाए

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एसीपी ट्रैफिक राधा रमन सिंह ने वृंदावन गेट पर वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान पुलिस टीम ने मोडिफाइड साइलेंसर लगे वाहनों की जांच की और उन्हें मौके पर ही खुलवाया। कारों के शीशों पर लगी काली पन्नी भी उतरवाई गई। चेकिंग के दौरान बगैर हेलमेट वाहन चलाने वालों को रोककर यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। एसीपी ट्रैफिक ने वाहन चालकों को समझाया कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना जरूरी है। पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और सड़क पर सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने की अपील की। चेकिंग अभियान के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस की कार्रवाई जारी रही।

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