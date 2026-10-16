VIDEO: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने फैजुल्लागंज में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया

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वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने फैजुल्लागंज में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान महापौर सुषमा खर्कवाल, नगर आयुक्त गौरव कुमार मौजूद रहे। महापौर ने नगर निगम के द्वारा फैजुल्लागंज के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए की गई तैयारियों का ब्यौरा दिया। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि पूरे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को सेक्टरों एवं सब सेक्टरों में बांटकर हर गली वार मदद पहुंचाई जा रही है।

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