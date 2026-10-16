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VIDEO: टी20 टूर्नामेंट में एलयू गंगा व एलयू अरावली की टीम के बीच फाइनल मुकाबला

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Fri, 16 Oct 2026 12:12 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 12:12 PM IST







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लविवि के मैदान पर आयोजित एल यू अंतर महाविद्यालय टी20 टूर्नामेंट में भिड़ती एलयू गंगा व एलयू अरावली की टीम के बीच फाइनल मैच हो रहा है। अरावली की टीम बैटिंग कर रही है। वहीं, विकेट गिरने की खुशी मनाते एल यू गंगा के खिलाड़ी। ... और पढ़ें

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