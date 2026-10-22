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Video: श्रद्धा दुबे से पुलिस आयुक्त के कमरे में पूछताछ जारी, डीसीपी अर्पित विजय वर्गीय भी पहुंचे

Akash Dwivedi

Updated Thu, 22 Oct 2026 01:44 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 01:44 PM IST







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श्रद्धा दुबे से पुलिस आयुक्त के कमरे में पिछले साढ़े तीन घंटे से पूछताछ चल रही है। पूछताछ के लिए डीसीपी अर्पित विजय वर्गीय भी पहुंचे हैं। पुलिस अधिकारी श्रद्धा दुबे से मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर सवाल-जवाब कर रहे हैं। ... और पढ़ें

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