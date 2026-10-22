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Video: श्रद्धा दुबे के तेवर, कोतवाली में जाते होते समय रैंप वॉक के शो-स्टॉपर की तरह हाथ हिलाती दिखी

Akash Dwivedi

Updated Thu, 22 Oct 2026 12:43 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 12:43 PM IST







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कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में गिरफ्तार मॉडल श्रद्धा दुबे का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वह हजरतगंज कोतवाली में दाखिल होते समय हाथ हिलाती नजर आ रही है। उसके इस अंदाज की तुलना रैंप वॉक के दौरान शो-स्टॉपर के हाथ हिलाने से की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद गाड़ी में बैठने को लेकर भी श्रद्धा का रवैया चर्चा में है। ... और पढ़ें

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