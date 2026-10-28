Video: शहीद पथ की सर्विस लेन पर गिरा विशाल पेड़, फॉर्च्यूनर गाड़ी दबी; बाल-बाल बचे सवार

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गोमती नगर के हुसड़िया चौराहे के पास शहीद पथ की सर्विस लेन पर अचानक एक बड़ा पेड़ गिर गया। इसकी चपेट में आने से वहां से गुजर रही फॉर्च्यूनर गाड़ी दब गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ और गाड़ी में सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। घटना की सूचना मिलते ही यातायात पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और यातायात को डायवर्ट कर दिया। वहीं, नगर निगम और प्रशासन की टीम पेड़ को हटाकर रास्ता साफ करने में जुटी है। पेड़ गिरने के कारण सर्विस लेन पर यातायात प्रभावित हुआ।

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