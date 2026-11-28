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Video: सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप, महिला सेमीफाइनल में जहे यिंग वू और अरनोद मेरकले आमने-सामने

Akash Dwivedi

Updated Sat, 28 Nov 2026 02:01 PM IST Updated Sat, 28 Nov 2026 02:01 PM IST







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गोमतीनगर स्थित बीबीडी यूपी बैडमिंटन अकादमी में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप-2026 के तहत महिला सेमीफाइनल मुकाबले में जहे यिंग वू और फ्रांस की अरनोद मेरकले के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। ... और पढ़ें

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