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Video: साढ़े छह घंटे की पूछताछ के बाद श्रद्धा, बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश को लेकर रवाना हुई पुलिस

Akash Dwivedi

Updated Thu, 22 Oct 2026 05:08 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 05:08 PM IST







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शिव शर्मा मौत मामले में साढ़े छह घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि और ड्राइवर दानिश को लेकर रवाना हो गई। तीनों का सिविल अस्पताल में मेडिकल कराया जाएगा। इसके बाद उन्हें सीजीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। मौके पर पुलिस मौजूद रही और सुरक्षा व्यवस्था की जांच की गई। ... और पढ़ें

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