Video: सुदीक्षा फाउंडेशन ने आयोजित किया ‘सुदीक्षा ग्रीन कनेक्ट’ कार्यक्रम

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लखनऊ के गोमती नगर स्थित बौद्ध संस्थान में सुदीक्षा फाउंडेशन की ओर से ‘सुदीक्षा ग्रीन कनेक्ट’ पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सरोकारों से जुड़े प्रयासों को साझा करने तथा इस दिशा में सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना रहा।

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