VIDEO: राष्ट्र प्रेरणा स्थल तक पहुंचा गोमती नदी का पानी, पार्क में भर गया पानी

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लखनऊ में गोमती नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने से परेशानियां हो रही हैं। यह तस्वीर है बसंत कुंज योजना में बने राष्ट्र प्रेरणा स्थल की नदी का पानी इस प्रेरणा स्थल पर पहुंच गया है और प्रेरणा स्थल के ऑफिस के अंदर पानी न जा पाए इसके लिए जो इसके मुख्य दरवाजे हैं उसे बोरियों से बंद कर दिए गए हैं ताकि पानी अंदर ना जा पाए बाहर ही रहे।

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