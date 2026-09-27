{"_id":"6ab8f073a16bf6fd4e08196e","slug":"video-video-rajaya-llta-kal-akathama-ma-sal-oifa-aarata-atararashhataraya-kal-paratharashana-ka-aayajana-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: राज्य ललित कला अकादमी में सोल ऑफ आर्ट अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

VIDEO: राज्य ललित कला अकादमी में सोल ऑफ आर्ट अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजन

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 27 Sep 2026 04:01 PM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 04:01 PM IST







Link Copied



लखनऊ के कैसरबाग स्थित राज्य ललित कला अकादमी में सोल ऑफ आर्ट अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनी को देखते कला प्रेमी।

विज्ञापन