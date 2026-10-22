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Video: राघवेंद्र राम बोले- जिन किसानों के पास जमीन थी, उन्होंने ही विरोध किया

Akash Dwivedi

Updated Thu, 22 Oct 2026 01:44 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 01:44 PM IST







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कैसरबाग स्थित कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में भूमि अधिकार आंदोलन के प्रथम उत्तर प्रदेश राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में कृषि भूमि बचाव संगठन के नेता राघवेंद्र राम ने कहा कि जिन किसानों के पास जमीन थी, उन्हीं ने विरोध किया। ... और पढ़ें

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