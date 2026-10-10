Video: पितृ पक्ष के अंतिम दिन गोमती किनारे हुआ तर्पण, कुड़िया घाट पर सड़क तक भरा पानी

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पितृ पक्ष के अंतिम दिन चौक स्थित कुड़िया घाट पर गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा होने के बीच लोगों ने अपने पूर्वजों का तर्पण किया। नदी का पानी घाट के किनारे बनी सड़क तक पहुंच गया है। इसके बावजूद श्रद्धालु अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और पितरों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए घाट पर पहुंचे। गोमती का जलस्तर बढ़ने से घाट के आसपास पानी भरा हुआ है। ऐसे में लोगों को तर्पण करने के दौरान सावधानी बरतनी पड़ी। पितृ पक्ष के अंतिम दिन श्रद्धालुओं ने धार्मिक परंपराओं के अनुसार अपने पूर्वजों को जल अर्पित कर उनका स्मरण किया।

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