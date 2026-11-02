{"_id":"6ae84f4f59e88a1a39053e72","slug":"video-video-para-hamasha-cataravatha-bl-bharata-ka-itahasa-ka-kaval-thakhakara-ya-paugdhhakara-naha-samajha-ja-sakata-2026-11-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: प्रो. हिमांशु चतुर्वेदी बोले-भारत के इतिहास को केवल देखकर या पढ़कर नहीं समझा जा सकता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Video: प्रो. हिमांशु चतुर्वेदी बोले-भारत के इतिहास को केवल देखकर या पढ़कर नहीं समझा जा सकता
कालीचरण पीजी कॉलेज में आईसीएसएसआर प्रायोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता आईआईएएस शिमला के निदेशक प्रो. हिमांशु चतुर्वेदी ने कहा कि भारत के इतिहास को न तो केवल देखा जा सकता है और न ही सतही तौर पर समझा जा सकता है। इसके लिए इतिहास की गहराई, उसके विविध पहलुओं और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों को समझना जरूरी है। उन्होंने इतिहास के अध्ययन में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।