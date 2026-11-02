Video: प्रो. हिमांशु चतुर्वेदी बोले-भारत के इतिहास को केवल देखकर या पढ़कर नहीं समझा जा सकता

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कालीचरण पीजी कॉलेज में आईसीएसएसआर प्रायोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता आईआईएएस शिमला के निदेशक प्रो. हिमांशु चतुर्वेदी ने कहा कि भारत के इतिहास को न तो केवल देखा जा सकता है और न ही सतही तौर पर समझा जा सकता है। इसके लिए इतिहास की गहराई, उसके विविध पहलुओं और सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों को समझना जरूरी है। उन्होंने इतिहास के अध्ययन में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया।

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