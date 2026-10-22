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Video: पोलिंग पार्टियां रवाना, डीएम विशाख जी. अय्यर ने लिया तैयारियों का जायजा

Akash Dwivedi

Updated Thu, 22 Oct 2026 12:54 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 12:54 PM IST







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लखनऊ खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए रमाबाई अंबेडकर मैदान से पोलिंग पार्टियां बैलेट बॉक्स लेकर रवाना हुईं। इस दौरान जिलाधिकारी विशाख जी. अय्यर ने मतदान संबंधी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। ... और पढ़ें

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