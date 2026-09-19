Video: निजी अस्पताल का दलाल, पीजीआई के अंदर घूमते गिरफ्तार

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तेलीबाग, निजी अस्पताल का दलाल जो कि पीजीआई के अंदर से मरीजों को बहला फुसला कर ले जाता था पुलिस में उसे आज शांति भंग में गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने बताया कि मोहम्मद बिलाल कल्ली पश्चिम निवासी जो कि निजी अस्पताल में काम करता है उसे पीजीआई से गिरफ्तार किया गया है।

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