यूपी: प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में बड़ा फेरबदल, बदले गए 31 अपर पुलिस अधीक्षक; जानिए किस जिलें में हुए बदलाव

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 31 अपर पुलिस अधीक्षकों (अडिशनल एसपी) के तबादले कर दिए गए हैं। जारी सूची के अनुसार अखिलेश सिंह को उन्नाव से हरदोई, सुभाष चन्द्र गंगवार को मुरादाबाद यातायात से पीटीसी मुरादाबाद, मुकेश चन्द्र मिश्रा को बरेली से गोरखपुर और नितेश सिंह को मिर्जापुर से गोंडा भेजा गया है। वहीं राधेश्याम राय अयोध्या, अयोध्या प्रसाद सिंह गोरखपुर (अपराध), योगेन्द्र सिंह-I मिर्जापुर, सुधीर जयसवाल अयोध्या (यातायात) और पवन गौतम कासगंज के अपर पुलिस अधीक्षक बनाए गए हैं।

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इसके अलावा जितेन्द्र कुमार दुबे को यूपीसीएल मुख्यालय लखनऊ, जोगेन्द्र लाल को यूपी-112 मुख्यालय लखनऊ, राघवेन्द्र सिंह को एटीएस लखनऊ, सुधीर कुमार को खीरी, महेश कुमार को हापुड़ और अर्चना सिंह-II को गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त की जिम्मेदारी मिली है। संतोष कुमार- को लखनऊ कमिश्नरेट, राज कुमार सिंह-I को आगरा कमिश्नरेट, आलोक कुमार जायसवाल को बरेली, सुशील कुमार गंगा प्रसाद को ईओडब्ल्यू मुख्यालय लखनऊ और सीता राम को 39वीं वाहिनी पीएसी मिर्जापुर का उपसेनानायक बनाया गया है। विज्ञापन



तबादला सूची में हिमांशु गौरव को पीलीभीत, बबिता सिंह को इटावा, प्रेमचन्द्र को एसएसएफ मुख्यालय लखनऊ, रचना मिश्रा को मुरादाबाद (यातायात), राहुल मिश्रा को मानवाधिकार आयोग, इन्दुप्रभा सिंह व प्रकाश कुमार और पूनम सिरोही को कानपुर नगर कमिश्नरेट, सचिदानन्द को एटा (अपराध), अरुण चन्द्र को ईओडब्ल्यू मुख्यालय तथा अनिल कुमार-II को यूपी-112 मुख्यालय लखनऊ में नई तैनाती दी गई है। इसके अलावा जितेन्द्र कुमार दुबे को यूपीसीएल मुख्यालय लखनऊ, जोगेन्द्र लाल को यूपी-112 मुख्यालय लखनऊ, राघवेन्द्र सिंह को एटीएस लखनऊ, सुधीर कुमार को खीरी, महेश कुमार को हापुड़ और अर्चना सिंह-II को गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त की जिम्मेदारी मिली है। संतोष कुमार- को लखनऊ कमिश्नरेट, राज कुमार सिंह-I को आगरा कमिश्नरेट, आलोक कुमार जायसवाल को बरेली, सुशील कुमार गंगा प्रसाद को ईओडब्ल्यू मुख्यालय लखनऊ और सीता राम को 39वीं वाहिनी पीएसी मिर्जापुर का उपसेनानायक बनाया गया है।तबादला सूची में हिमांशु गौरव को पीलीभीत, बबिता सिंह को इटावा, प्रेमचन्द्र को एसएसएफ मुख्यालय लखनऊ, रचना मिश्रा को मुरादाबाद (यातायात), राहुल मिश्रा को मानवाधिकार आयोग, इन्दुप्रभा सिंह व प्रकाश कुमार और पूनम सिरोही को कानपुर नगर कमिश्नरेट, सचिदानन्द को एटा (अपराध), अरुण चन्द्र को ईओडब्ल्यू मुख्यालय तथा अनिल कुमार-II को यूपी-112 मुख्यालय लखनऊ में नई तैनाती दी गई है।

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