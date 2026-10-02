Video: महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि

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महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर हजरतगंज स्थित खादी आश्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और लोकतांत्रिक व शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन के मार्ग को याद किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की।

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