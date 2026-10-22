{"_id":"6ad9ba0a20796f57a10a6ed4","slug":"video-video-maharashha-yanavarasata-ka-satava-thakashhata-samaraha-ma-pahaca-rajayapal-aanathabna-patal-2026-10-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: महर्षि यूनिवर्सिटी के सातवें दीक्षांत समारोह में पहुंचीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Video: महर्षि यूनिवर्सिटी के सातवें दीक्षांत समारोह में पहुंचीं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल

Akash Dwivedi

Updated Thu, 22 Oct 2026 12:53 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 12:53 PM IST







Link Copied



आईआईएम रोड स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आयोजित सातवें दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुईं। इस दौरान उन्होंने पुस्तिका का विमोचन किया। समारोह में विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों और विश्वविद्यालय की गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन