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Video: लखनऊ में विश्व डायबिटीज दिवस पर जागरूकता का संदेश

Akash Dwivedi

Updated Fri, 13 Nov 2026 03:13 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 03:13 PM IST







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गोमती नगर स्थित होटल कम्फर्ट इन में विश्व डायबिटीज दिवस के अवसर पर रिसर्च सोसायटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया की ओर से आयोजित प्रेसवार्ता में जानकारी देते डॉ. नरसिंह वर्मा। ... और पढ़ें

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