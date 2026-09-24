Video: लखनऊ में शान-ओ-शौकत से निकला जुलूस-ए-गौसिया

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11वीं शरीफ के मौके पर बृहस्पतिवार को ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन की ओर से जुलूस-ए-गौसिया निकाला गया। दरगाह हजरत मखदूम शाहमीना शाह से दोपहर 1:30 बजे जुलूस रवाना हुआ। मछली मोहाल, सदर, निशातगंज, खदरा, फैजुल्लागंज, बांसमंडी, आगा मीर ड्योढ़ी और जनता नगरी से अंजुमनों ने झंडे-बैनर के साथ शिरकत की। अकीदतमंद झांकियां और बग्घियां लेकर गौसे आजम की शान में नारे और तराने पढ़ते हुए मेडिकल कॉलेज स्थित दरगाह हाजी उल हरमैन पहुंचे। यहां जश्न-ए-गौसुलवरा का आयोजन हुआ। कुरान की तिलावत के बाद नात और मनकबत पेश की गई।

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