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VIDEO: केदारताल के ट्रैक पर हिमस्खलन में दो बहनों की मौत, लखनऊ लाए गए शव

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Thu, 05 Nov 2026 02:50 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 02:50 PM IST

उत्तराखंड के केदारताल ट्रैक पर हिमस्खलन के बाद लापता हुई गुडंबा क्षेत्र की गायत्रीपुरम में रहने वाली दोनों सगी बहनों के शव घर पहुंचे। जहां से उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। ... और पढ़ें

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