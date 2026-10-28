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Video: कथक संध्या में ईशानी अग्रवाल और साथी कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति

Wed, 28 Oct 2026 12:44 PM IST
Akash Dwivedi
Akash Dwivedi Akash Dwivedi
Updated Wed, 28 Oct 2026 12:44 PM IST
Video: कथक संध्या में ईशानी अग्रवाल और साथी कलाकारों ने दी मनमोहक प्रस्तुति
राय उमानाथ बली प्रेक्षागृह में बिरजू महाराज कथक संस्थान और संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश की ओर से कथक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कथक कलाकार ईशानी अग्रवाल ने अपने साथी कलाकारों के साथ नृत्य प्रस्तुति दी। कलाकारों ने कथक की भाव-भंगिमाओं, लय और ताल के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय नृत्य की खूबसूरती को मंच पर प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में कथक की पारंपरिक शैली और कलाकारों के तालमेल ने सांस्कृतिक माहौल को आकर्षक बनाया।
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