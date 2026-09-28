जनता दर्शन: सीएम योगी बोले- कानून व्यवस्था नए उत्तर प्रदेश की पहचान, इसमें बाधा डालने वालों को सिखाएं सबक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में प्रदेशभर से आए लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कानून व्यवस्था को नए उत्तर प्रदेश की पहचान बताया। रायबरेली के बुजुर्ग से मारपीट और जमीन कब्जे की शिकायतों पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए।
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जनसेवा को सदैव सर्वोपरि रखने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार सुबह ‘जनता दर्शन’ में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और पीड़ितों को समाधान का भरोसा दिया। रायबरेली से आए एक बुजुर्ग अपनी पीड़ा कहते भावुक हो गए, इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल दोषियों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
कहा कि शांति, खुशहाली व सुदृढ़ कानून व्यवस्था ही नए उत्तर प्रदेश की पहचान है, इसमें बाधा डालने वालों को कानूनी ढंग से सबक सिखाएं। कब्जे की शिकायतों पर भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जमीन कब्जामुक्त कराने के साथ दोषियों पर कार्रवाई की जाए।