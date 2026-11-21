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Video: कौशल दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां तेज

Akash Dwivedi

Updated Sat, 21 Nov 2026 01:36 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 01:36 PM IST







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गोमती नगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कौशल दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां की गईं। कार्यक्रम स्थल पर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया गया। ... और पढ़ें

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