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Video: जमीनी रंजिश में आरा मशीन संचालक पर फायरिंग, कंधे के ऊपर लगी गोली
जमीनी विवाद में शनिवार को सरावां गांव में आरा मशीन संचालक राजू यादव पर जानलेवा हमला किया गया। काजीखेड़ा गांव निवासी राजू यादव को गोली लगी, जिसके बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में भर्ती कराया गया। उनका इलाज जारी है।
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, गोली राजू यादव के बाएं कंधे के ऊपर लगी और शरीर से निकल गई। घटना के पीछे जमीनी रंजिश की बात सामने आ रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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