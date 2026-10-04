VIDEO: जैक लगाकर किया जा रहा बिल्डिंग का निर्माण, पुलिस से अनुमति लेकर अंदर जा पा रहे हैं लोग

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लखनऊ के वजीरगंज स्थित बारूदखाना एसए अपार्टमेंट में 28 सितम्बर लगातार सात दिन काम चला।अब यह काम लगभग बिल्डिंग को सपोर्ट देने के लिए पूरा हो चुका है। इस बिल्डिंग में रहने वाले किसी भी फ्लैट मालिक को अगर कोई कपड़े या जरूरी कार्य लेने होते हैं तो वह यहां के पुलिस अधिकारियों से परमिशन लेकर ऊपर जाकर अपना सामान निकाल कर ला रहा है बाकी भारी सामान अभी नहीं लाने की परमिशन है। यहां पर जो प्राइवेट ठेकेदार जिन्होंने दीवार खड़ी करके जैक लगाए हैं उन्हें अभी एलडीए की ओर से कोई भी पेमेंट नहीं मिली है।

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