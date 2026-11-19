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लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित इकाना मीडिया टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट के शुभारंभ पर खेल मंत्री गिरीश यादव ने खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान ओलंपिक खिलाड़ी एवं खेल सचिव सुहास एलवाई भी मौजूद रहे। टूर्नामेंट के दौरान स्वर्गीय खेल पत्रकार संतोष सूरी को श्रद्धांजलि दी गई। सुहास एलवाई ने कहा कि मोबाइल स्क्रीन के बढ़ते चलन के बीच युवाओं का खेलों से जुड़ना बेहद जरूरी है।

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