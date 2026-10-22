Video: हड़प्पा काल की मनका निर्माण तकनीक सीख रहे छात्र-छात्राएं

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शहीद स्मारक मार्ग स्थित परिसर में राज्य पुरातत्व निदेशालय की ओर से मनका निर्माण तकनीक पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसमें प्रदेश के विभिन्न कॉलेजों से आए छात्र-छात्राएं हड़प्पा काल में प्रचलित मनका निर्माण तकनीक को सीख रहे हैं। कार्यशाला के माध्यम से विद्यार्थियों को प्राचीन शिल्पकला और ऐतिहासिक तकनीकों की जानकारी दी जा रही है।

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