Video: हजरतगंज थाने के कमरे में श्रद्धा दुबे, रश्मि और तनवीर अली से पूछताछ

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लखनऊ के हजरतगंज थाने के एक कमरे में कारोबारी शिवा शर्मा की मौत के मामले में श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर तनवीर अली उर्फ दानिश से पूछताछ की जा रही है। नागपुर से गिरफ्तारी के बाद तीनों को लखनऊ लाया गया है। पुलिस मामले से जुड़े घटनाक्रम और आरोपों के संबंध में उनसे जानकारी जुटा रही है।

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