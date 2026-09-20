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VIDEO: गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान फोड़ी गई हांडी, निकाली गई गणपति शोभा यात्रा

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 20 Sep 2026 07:40 PM IST Updated Sun, 20 Sep 2026 07:40 PM IST







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चौक चौराहे पर विसर्जन यात्रा के दौरान हांडी भी फोड़ी गई। जो यात्रा का सबसे आकर्षण का केंद्र रहा। श्री गणेश उत्सव मंडल चौक द्वारा आयोजित लखनऊ का राजा चौक का गणपति की शोभायात्रा निकाली गई। ... और पढ़ें

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