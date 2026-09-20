यूपी: अब सतह पर आई कांग्रेस की अंदरूनी कलह, क्या प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी के बीच चल रही है अनबन?

कांग्रेस कमेटी में चल रही कलह रविवार को खुलकर सामने आ गई। प्रदेश मुख्यालय में हुई प्रदेश स्तरीय बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय नहीं दिखे, जबकि प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और सह प्रभारी के रूप में भेजे गए सचिव मौजूद रहे।

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कांग्रेस में नए प्रदेश प्रभारी के रूप में राजेंद्र पाल गौतम केआने के बाद उम्मीद थी कि गुटबाजी खत्म हो जाएगी। चंद दिन पहले सभी प्रभारी को भी बदल दिया गया है। लेकिन हालत बे पटरी है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कार्यालय के बजाय फील्ड में रहना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वह लगातार विभिन्न जिलों में अलग-अलग कार्यक्रमों में दिख रहे हैं।रविवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता और प्रदेश स्तरीय बैठक में वह नहीं दिखे। प्रेस वार्ता में यह सवाल उठा तो प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने बड़ी बारीकी से जवाब। उन्होंने कहा कि प्रदेश अधक्ष और सभाी सचिव चुनाव की तैयारी में लगे हैं। इसलिए अलग-अलग कार्यक्रमों में व्यस्त है। दूसरी तरफ प्रदेश अधक्ष अजय राय से पूछा गया तो उन्होंने बैठक की जानकारी होने से इनकार किया।