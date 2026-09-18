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VIDEO: फर्जी कॉल सेंटर की सूचना पर छापेमारी, साइबर एक्सपर्ट की टीम जांच के लिए लैपटॉप और तकनीकी उपकरण लेकर पहुंचे

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Fri, 18 Sep 2026 12:30 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 12:30 PM IST







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लखनऊ में अलीगंज के कपूरथला स्थित रिधया प्लाजा में फर्जी कॉल सेंटर की सूचना पर पुलिस की टीम ने छापेमारी की है। इस दौरान पुलिस के साथ साइबर क्राइम सेल की टीम भी मौजूद रही। सुबह 7 बजे से अलीगंज पुलिस और साइबर क्राइम की टीम जांच पड़ताल कर जांच कर रही है। पुलिस कॉल सेंटर के अंदर रखे कंप्यूटर और दस्तावेज खंगाल रही है। ... और पढ़ें

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