Video: फैजुल्लागंज में बाढ़ के पानी से मिलने लगी राहत, दाऊदनगर-मामा कॉलोनी की सड़क से पानी घटा

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लखनऊ के फैजुल्लागंज में बाढ़ का पानी लगातार कम हो रहा है। दाऊदनगर की मामा कॉलोनी की मुख्य सड़क पर आधे हिस्से तक पानी उतर चुका है, जिससे लोगों की आवाजाही फिर शुरू होने लगी है। हालांकि, कई जगह अभी भी पानी भरा हुआ है। बाढ़ के दौरान इस्तेमाल की गई कई नावें एक साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। पानी घटने से स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है।

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