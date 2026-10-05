Video: एमएलसी नामांकन को लेकर लखनऊ में जाम, यातायात प्रभावित

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लखनऊ खंड स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के नामांकन को लेकर सोमवार को मंडलायुक्त कार्यालय के आसपास यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई। नामांकन के लिए प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के पहुंचने के कारण स्वास्थ्य भवन चौराहे, शहीद स्मारक और परिवर्तन चौक तक वाहनों की कतार लग गई। मंडलायुक्त कार्यालय के आसपास भीड़ बढ़ने से कई मार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। स्वास्थ्य भवन चौराहे से शहीद स्मारक होते हुए परिवर्तन चौक की ओर जाने वाले मार्ग पर जाम की स्थिति बनी रही। इससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

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