Video: एलडीए की कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों का आक्रोश, जमकर हुआ बवाल

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गोसाईगंज जेल रोड पर एलडीए की ओर से दुकानों को तोड़े जाने की कार्रवाई के दौरान ग्रामीणों का आक्रोश भड़क गया। कार्रवाई का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर काफी देर तक अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही। ग्रामीणों ने कार्रवाई का विरोध जताते हुए एलडीए के अधिकारियों के सामने अपनी नाराजगी जाहिर की। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। ग्रामीणों का कहना है कि दुकानों को तोड़े जाने से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है।

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