यूपी: बारिश और बाढ़ की चपेट में प्रदेश, अलग-अलग हादसों में 15 मौतें; इन जिलों में आज भारी बरसात का अलर्ट

प्रदेश में हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश व पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश से चित्रकूट व आसपास के जिलों में उफनाई मंदाकिनी का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे आने के बाद फिर ढाई मीटर ऊपर पहुंच गया। इससे 36 गांव प्रभावित हैं। प्रयागराज में भी गंगा व यमुना नदियों के जल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी भी खतरे के निशान से 32 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी। वहीं, बारिश से मकान व दीवार गिरने से प्रदेश में 15 लोगों की मौत हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को फर्रुखाबाद के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वे करेंगे।चित्रकूट में लगातार तेज बारिश और बाढ़ के हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने तीन सितंबर को कक्षा 12 तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए वाराणसी, चंदाैली, सोनभद्र और बलिया में भी प्रशासन ने बृहस्पतिवार को स्कूलों में अवकाश घोषित किया है।

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अवध क्षेत्र में भी सरयू, शारदा और सई नदियों का जलस्तर बढ़ा है। बाराबंकी में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से दस सेमी ऊपर है। गोंडा के करनैलगंज में भी सरयू में 3.18 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से बाढ़ का खतरा बढ़ा है। रायबरेली में सई नदी में भी पानी बढ़ा है। सीतापुर में शारदा का पानी बढ़ने से रामपुर मथुरा और रेउसा में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बहराइच में सरयू में 3.18 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद नौ गांव बाढ़ से घिर गए हैं। महसी का मौरहवा गांव कटान के मुहाने पर है। श्रावस्ती में राप्ती नदी ने कटान तेज कर दी है। अंबेडकरनगर में सरयू का जलस्तर बीते चौबीस घंटे में इक्कीस सेमी बढ़ा है। अमेठी में लगातार बारिश से गोमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है।