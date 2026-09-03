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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   PET for Home Guard recruitment for 41,424 posts in UP will be held at 15 PAC battalions and police lines

यूपी: 15 पीएसी वाहिनी व पुलिस लाइन में होगी होमगार्ड भर्ती की पीईटी, 41424 पदों के लिए 8 सितंबर से होगा आयोजन

Thu, 03 Sep 2026 08:51 AM IST
Bhupendra Singh अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: Bhupendra Singh Updated Thu, 03 Sep 2026 08:51 AM IST
सार

होमगार्ड के 41424 पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 8 सितंबर से होगा। यह आयोजन 15 पीएसी वाहिनी व पुलिस लाइन में होगा। आगे पढ़ें पूरी खबर...

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PET for Home Guard recruitment for 41,424 posts in UP will be held at 15 PAC battalions and police lines
यूपी होमगार्ड में होगी भर्ती। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
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उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के 41424 पदों पर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) आठ सितंबर से प्रदेश के 15 केंद्रों पर होगी। इनमें 14 पीएसी वाहिनियां और एक पुलिस लाइन शामिल हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं।

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पहली बार आयोजित हो रही इस परीक्षा में अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग उपकरणों से दौड़ कराई जाएगी। पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। तय समय में दौड़ पूरी न करने वाले अभ्यर्थी उसी चरण में भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। 
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परीक्षा बोर्ड द्वारा गठित समिति की निगरानी में होगी। इसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नामित एसडीएम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नामित चिकित्साधिकारी और पुलिस कमिश्नर/एसएसपी/एसपी द्वारा नामित डिप्टी एसपी शामिल होंगे। मैनुअल टाइमिंग की अनुमति नहीं होगी। सीसीटीवी कवरेज, इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग, पर्याप्त बैकअप और बायोमेट्रिक व्यवस्था से निगरानी की जाएगी।
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सफल और असफल अभ्यर्थियों की सूची समिति के संयुक्त हस्ताक्षर से जारी होगी। परिणाम प्रत्येक दिन परीक्षा समाप्त होने के बाद केंद्र के सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र, वैध मूल पहचान पत्र, ई-आधार/मूल आधार, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस साथ लाना होगा।

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