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VIDEO: बाढ़ से परेशान ग्रामीणों ने किया रोड जाम, बोले- अधिकारी दावे कर रहे पर नहीं पहुंच रहा राशन, की ये शिकायतें

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Sun, 04 Oct 2026 02:04 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 02:04 PM IST







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पिछले एक सप्ताह से बाढ़ प्रभावित गांव लासा, सुल्तानपुर, हीरा पुरवा, लासा अकड़रिया खुर्द, अकड़रिया कला, दुघरा, हरदा के ग्रामीण बाढ़ से परेशान है। ग्रामीणों ने सुविधाएं न मिलने पर इटौंजा माल रोड हरदा के पास जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साढ़े 12 बजे शुरू हुआ प्रदर्शन अभी तक जारी है। ... और पढ़ें

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