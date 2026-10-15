Video: भारत विकास परिषद की राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का शुभारंभ

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लखनऊ की रिवर बैंक कॉलोनी स्थित द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) में भारत विकास परिषद, अवध प्रांत की प्रांतीय स्तरीय राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन गोपाल सिन्हा, मुख्य अभियंता (सेवानिवृत्त), न्यायिक सदस्य–नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एवं वरिष्ठ रंगकर्मी ने किया। प्रतियोगिता का उद्देश्य समूह गान के माध्यम से भारतीय संस्कृति, राष्ट्रप्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना को प्रोत्साहित करना है।

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